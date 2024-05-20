Среди отправленных на поиски Раиси нашли двойника Зеленского из Ирана

Среди отправленных на поиски вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси нашли «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского. Снимок опубликовало иранское агентство Mehr, на это обратило внимание «Страна.ua».

На фотографии виден профиль иранца. По мнению украинского издания, спецназовец «удивительно похож» на Зеленского.

Ранее в Иране сообщили, что пропавший с радаров вертолет полностью сгорел. Прибывшие на место ЧП спасатели утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими». Помимо Раиси, в вертолете находились министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.