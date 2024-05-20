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17:04, 20 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о конфликте между ГУР и СБУ

Замглавы администрации Харьковской области: ГУР и СБУ конфликтуют из-за денег

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) конфликтует с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны страны из-за денег, которые не удается поделить. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

Он уточнил, что предприниматели одной из отраслей постоянно платили СБУ. «Эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут Главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт», — сказал Лисняк.

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      Кристина Есикова
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