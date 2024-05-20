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19:25, 20 мая 2024Путешествия

Турист лишился отпуска за сотни тысяч рублей в Турции из-за пятна в паспорте

Daily Mail: британец лишился отпуска в Турции из-за чернильного пятна в паспорте

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Британский турист лишился отпуска с семьей в Турции и потерял за сотни тысяч рублей из-за чернильного пятна в паспорте. Об этом сообщает Daily Mail.

Мик Эстлик с женой Шарлоттой и дочерью Нилой должны были вылететь из Манчестера в Даламан 3 мая. Их остановила служба паспортного контроля, сотрудник которой заметил в паспорте мужчины едва видное чернильное пятно. При этом ранее Эстлик уже летал в Даламан с этим паспортом.

Семья связалась с паспортным столом, чтобы найти решение проблемы, однако выяснилось, что временный паспорт будет готов лишь через несколько дней. В результате путешественники отменили отпуск, за который уже заплатили 2,5 тысячи фунтов стерлингов (288 тысяч рублей).

Ранее российского туриста отказались пускать на рейс авиакомпании Azur Air в Турцию из-за ошибки в паспорте. Инцидент произошел с жителем Перми Алексеем, который собирался вылететь в Анталью.

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      Марк Успенский
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