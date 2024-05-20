Участница экстремального шоу на ТНТ высказалась о помощи от Бузовой на проекте

Участница «Сокровищ императора» Мамаева заявила, что Бузова не помогала ей в шоу

Блогерша и модель, бывшая жена известного российского футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева, снявшаяся в экстремальном шоу «Сокровища императора» на ТНТ, высказалась о помощи от ведущей проекта Ольги Бузовой. Ее слова приводит издание «Телепрограмма».

Мамаева заявила, что, вопреки мнению в сети, Бузова не помогала блогерше и ее напарнице, модели Марии Погребняк, в проекте. «Нас никто не тянул. И мы делали все абсолютно так же, как и другие команды. Если вы заметили, то мы нередко приходили к финишу в самом конце. У нас не всегда все получалось», — высказалась участница передачи.

Мамаева также напомнила, что Бузова и Погребняк дружат вне проекта. При этом, по словам звезды телешоу, во время съемок они не общались как подруги и вели себя профессионально.

Ранее другая участница «Сокровищ императора» Александра Верещагина раскрыла закулисье съемок проекта. По ее словам, конкурсанты носили микрофоны с утра до вечера, из-за чего все их разговоры были слышны.

Шоу «Сокровища императора» выходит на ТНТ с 10 марта. В нем звезды шоу-бизнеса проходят испытания, чтобы получить главный приз — 13 миллионов рублей. Конкурсанты борются за приз парами. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

