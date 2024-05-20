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14:03, 20 мая 2024Мир

В Британии высказались о скорости реагирования ВС России на угрозы ВСУ

Меркурис: ВС РФ за считанные секунды стали реагировать на угрозы ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные за считанные секунды реагируют на угрозы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Теперь артиллерия и авиация России полностью связаны с системой оперативного командования и могут за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиций в каком-либо месте благодаря информации от различных средств разведки», — заявил он.

Ранее Меркурис отметил, что оборона Украины рушится под натиском российских войск. По его словам, это свидетельствует об отсутствии каких-либо признаков ее организации.

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      Виктория Кондратьева
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