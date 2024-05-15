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12:57, 15 мая 2024Мир

На Западе не нашли признаков организованной Украиной обороны

Меркурис: оборона Украины рушится под натиском российских войск

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Оборона Украины рушится под натиском российских войск, что говорит об отсутствии каких-либо признаков ее организации. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире на YouTube-канале Redacted.

«Деревни занимают одну за другой (…). Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укрепленных линий, о которых мы так много слышали», — заявил Меркурис.

Эксперт добавил, что российское наступление обрушило украинскую оборону, что свидетельствует о нестабильном положении в стране.

Ранее Меркурис сообщил об огромных потерях в украинских войсках по всему фронту из-за успешного продвижения российских войск под Харьковом.

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      Елизавета Мытарева
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