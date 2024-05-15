На Западе не нашли признаков организованной Украиной обороны

Меркурис: оборона Украины рушится под натиском российских войск

Оборона Украины рушится под натиском российских войск, что говорит об отсутствии каких-либо признаков ее организации. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире на YouTube-канале Redacted.

«Деревни занимают одну за другой (…). Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укрепленных линий, о которых мы так много слышали», — заявил Меркурис.

Эксперт добавил, что российское наступление обрушило украинскую оборону, что свидетельствует о нестабильном положении в стране.

Ранее Меркурис сообщил об огромных потерях в украинских войсках по всему фронту из-за успешного продвижения российских войск под Харьковом.