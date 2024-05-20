В Госдуме прокомментировали гибель президента Ирана Раиси

Слуцкий выразил соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал гибель президента Ирана Эбрахима Раиси. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования иранскому народу.

«Самые глубокие соболезнования иранскому народу, родным и близким погибших! Невосполнимая утрата!» — написал политик.

Он добавил, что причина трагедии пока неизвестна, но следствие разберется. При этом Слуцкий указала на цепочку «трагических совпадений», вспомнив, в частности, о недавнем покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. Он уточнил, что никому из пассажиров потерпевшего крушение вертолета не удалось выжить. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, также находились министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.