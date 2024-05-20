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15:29, 20 мая 2024Мир

В Израиле назвали позором и лицемерием ордер МУС на арест Нетаньяху

В Израиле назвали позором и лицемерием ордер МУС на арест премьера Нетаньяху

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Возможный ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галланта является позором и лицемерием. Об этом сообщает 13-й телеканал Израиля со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Это решение, которое, если будет выполнено, станет позором в мировом масштабе. Лицемерию нет предела», — отмечается со ссылкой на представителя правительства Нетаньяху.

При этом, по данным телеканала, представители палестинского радикально движения ХАМАС также недовольны решением МУС и его формулировками в отношении Тель-Авива. По их мнению, «решение прокурора Гааги приравнивает жертву к палачу и поощряет продолжение оккупации» сектора Газа.

Ранее МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта. По данным инстанции, они могут быть ответственны за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа, а также за преступления против человечности.

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      Максим Габриелян
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