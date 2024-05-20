В Кремле высказались об учениях по применению нестратегического ядерного оружия

Песков: учения по применению нестратегического ядерного оружия будут проведены

Учения российских войск по применению нестратегического ядерного оружия будут проведены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

В начале мая провести такие учения поручил президент России Владимир Путин.

Распоряжение главы государства будет исполнено в соответствующей сроки, указал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил о полной готовности российских стратегических ядерных сил. Все намеченные еще в 2018 году в этой сфере цели были успешно достигнуты, и ядерное оружие подготовлено к гарантированному применению, подчеркнул он.