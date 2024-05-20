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12:27, 20 мая 2024Россия

В Кремле высказались об учениях по применению нестратегического ядерного оружия

Песков: учения по применению нестратегического ядерного оружия будут проведены

Фото: Alexander Zemlianichenko/ Pool / Reuters

Учения российских войск по применению нестратегического ядерного оружия будут проведены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

В начале мая провести такие учения поручил президент России Владимир Путин.

Распоряжение главы государства будет исполнено в соответствующей сроки, указал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил о полной готовности российских стратегических ядерных сил. Все намеченные еще в 2018 году в этой сфере цели были успешно достигнуты, и ядерное оружие подготовлено к гарантированному применению, подчеркнул он.

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