СВР: уровень поддержки Зеленского упал до 17 процентов, продолжая снижаться

Уровень поддержки Владимира Зеленского упал до 17 процентов и продолжает опускаться. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР), пишет РИА Новости.

«Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20 процентов», — также проинформировали в СВР.

Кроме того, по информации ведомства, более 70 процентов населения республики не доверяют всем украинским СМИ. Как отмечается, около 90 процентов украинцев хотели бы уехать из страны.

Ранее Зеленский отказался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже. Объясняя отказ, украинский глава рассказал, что спросил французского лидера, «кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию», а также добавил, что Киев против любого перемирия, играющего на руку противнику.