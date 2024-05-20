В Мордовии опровергли информацию о готовящемся в регионе теракте

В ЦУР Мордовии опровергли сообщение о готовящемся в регионе теракте

Центр управления регионом (ЦУР) в Мордовии опроверг информацию о том, что поселке Торбеево задержали группу беженцев, которые якобы готовили теракт на территории республики. Заявление опубликовано на официальной странице ЦУР во «ВКонтакте».

В мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о том, что в Торбеево задержали группу беженцев, которые якобы хранили арсенал оружия и готовили теракт на территории Мордовии. «Это фейк, нацеленный на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе», — опроверг ЦУР информацию о готовящемся в регионе теракте.

В центре также призвали россиян доверять только официальным источникам новостей и не распространять непроверенную информацию. Сообщение о том, что информация о готовящемся в Мордовии теракте является фейком, опубликовано во всех официальных ресурсах ЦУР Мордовии — во «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассниках».

Информация о том, что в Торбеево задержали группу беженцев, которые хранили целый арсенал оружия и готовили теракт на территории Мордовии, не получила распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей. Местные издания опубликовали опровержение распространяемого сообщения со ссылкой на ЦУР Мордовии.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»