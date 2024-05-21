Боррель поддержал решение Совета ЕС использовать активы России для Украины

Боррель призвал немедленно приступить к использованию активов России для Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поддержал решение Совета Европейского союза (ЕС) использовать прибыль от активов России для помощи Украине и призвал немедленно приступить к его выполнению. На решение дипломат отреагировал на своей странице в соцсети X.

«Я особенно приветствую важное и срочное решение совета использовать непредвиденные доходы от российских иммобилизованных активов в интересах Украины. Нам необходимо немедленно приступить к выполнению», — заявил дипломат.

Ранее Совет ЕС официально утвердил разрешение использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов для оказания военной поддержки Киеву. 90 процентов доходов будут переданы Киеву через Европейский фонд мира, которым спонсируются поставки вооружений.