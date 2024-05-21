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02:17, 21 мая 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на высокий сексуальный аппетит партнера и получила совет

Фото: Mohamed Chermiti / Pixabay

Секс-эксперт Захари Зейн дал совет женщине, которая пожаловалась на высокий сексуальный аппетит партнера и призналась, что боится не удовлетворить его потребностей. Его слова приводит издание Men`s Health.

Автор письма рассказала, что ее либидо зависит от многих факторов: настроения, обстановки вокруг, самочувствия, усталости, стресса на работе. Ее же партнер может абстрагироваться от внешних обстоятельств, если ему нужен секс. К тому же ей требуются предварительные ласки, чтобы настроится на близость, в то время как ее мужчина может сразу перейти к активным действиям.

Нам обоим очень нравится наш секс. Я бы хотела, чтобы он был максимально удовлетворен, и меня беспокоит, что мои проблемы с сексуальным влечением мешают нам получать удовольствие. Что можно сделать в этой ситуации?

из письма женщины Закари Зейну

В ответ Зейн отметил, что опасения насчет неудовлетворенности партнера могут быть напрасны. «Вам нужно понять, каковы на самом деле его потребности. Поговорите с ним, скажите, что вы обеспокоены, что не удовлетворяете его сексуально, и посмотрите, как он отреагирует. Он может заявить, что доволен вашей интимной жизнью или просто хочет внести незначительные изменения, например, заниматься сексом один или два раза в месяц», — посоветовал он.

Эксперт настоятельно рекомендовал женщине уделять больше внимания собственному удовольствию. По его словам, чем больше удовлетворен человек во время секса, тем больше ему хочется им заниматься. Зейна разочаровала фраза автора письма, что ее партнер не уделяет достаточного внимания предварительным ласкам. «Он должен целовать, ласкать вас. Он должен смотреть вам в глаза, целовать шею, — заявил он. — Это все стандартные сексуальные практики, о которых вы можете и должны его просить».

Также, чтобы минимизировать усталость и стресс от повседневных забот, мужчине следует помогать своей партнерше по хозяйству, считает Зейн. «Могу поспорить, если бы он помог облегчить ваш ежедневный стресс и потратил 15 минут на прелюдию, вы бы захотели заняться с ним более страстным сексом», — подытожил он.

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      Алиса Дмитриева
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