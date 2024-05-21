В Кабардино-Балкарском университете открыли лабораторию экологического контроля

В Государственном университете имени Х.М. Бербекова в Кабардино-Балкарии открыли лабораторию экологического контроля. О том, что в регионе начнут лучше следить за окружающей средой, сообщает ТАСС.

Новая научно-исследовательская лаборатория появилась в рамках программы «Приоритет-2030». С помощью нее специалисты смогут оценивать качество воды, почвы, снега и воздуха в республике. Кроме того, ученые смогут отслеживать экологические факторы, влияющие на здоровье людей.

Данные, полученные на базе лаборатории, позволят изменить подход к некоторым практикам. «Исследования содержания микропластика в окружающей среде помогут улучшить экологические подходы в сельском хозяйстве», — привела пример исполняющая обязанности проректора по научно-исследовательской работе университета Светлана Хаширова.

Ранее сообщалось, что гипермаркет «Лента» решил стать экологичнее. Компания начнет перерабатывать упаковку через электронную платформу Российского экологического оператора (РЭО).