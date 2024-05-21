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08:49, 21 мая 2024Бывший СССР

Медведчук оценил право Зеленского представлять Украину

Медведчук: Зеленский не имеет права представлять Украину с 21 мая

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Владимир Зеленский с 21 мая не имеет права представлять Украину на международной арене. Об этом заявил председатель Совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук, цитирует РИА Новости.

«Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать», — сказал он.

Председатель Совета движения «Другая Украина» отметил, что Зеленский не является представителем Украины, а также его подпись не имеет юридической силы. Кроме того, Медведчук добавил, что при украинском лидере страна перестала существовать экономически и политически.

В понедельник, 20 мая, истекли президентские полномочия Владимира Зеленского. В этот день на Украине должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако президентские выборы в стране объявлены не были.

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      Кристина Есикова
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