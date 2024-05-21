На Украине обеспокоились последствиями авиаударов для военной промышленности

NYT: уничтожение энергоинфраструктуры Украины может навредить ВПК республики

На Украине обеспокоились, что уничтожение энергетической инфраструктуры может навредить военно-промышленному комплексу (ВПК) республики. Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам журналистов издания, усиление российских авиаударов вызывает опасения насчет того, что перебои с электричеством «скажутся не только на рядовых потребителях, но и на оборонной промышленности Украины, особенно когда она наиболее востребована». Один из работников украинского ВПК также отметил, что проблемы с электроэнергией замедляют производство и увеличивают его стоимость.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявлял, что ударами по энергоинфраструктуре Украины российские войска уничтожили около 90 процентов мощностей тепловых электростанций в республике.