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10:20, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине обеспокоились последствиями авиаударов для военной промышленности

NYT: уничтожение энергоинфраструктуры Украины может навредить ВПК республики

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

На Украине обеспокоились, что уничтожение энергетической инфраструктуры может навредить военно-промышленному комплексу (ВПК) республики. Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам журналистов издания, усиление российских авиаударов вызывает опасения насчет того, что перебои с электричеством «скажутся не только на рядовых потребителях, но и на оборонной промышленности Украины, особенно когда она наиболее востребована». Один из работников украинского ВПК также отметил, что проблемы с электроэнергией замедляют производство и увеличивают его стоимость.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявлял, что ударами по энергоинфраструктуре Украины российские войска уничтожили около 90 процентов мощностей тепловых электростанций в республике.

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      Алевтина Запольская
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