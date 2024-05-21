На Урале лицеисты устроили бунт из-за директора
В Екатеринбурге ученики лицея № 110 устроили бунт из-за возможного увольнения директора образовательного учреждения. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.
Как выяснило издание, с директором решили не продлевать контракт, который истекает в конце этого учебного года. Подобное решение вызвало недовольство среди учащихся. Дети захотели заступиться за руководителя. В поддержку директора они записали видеообращение для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
«Наш директор может и хочет работать дальше. Мы хотим, чтобы Ирина Юрьевна Виноградова была нашим директором и дальше, и с этой целью записываем видеообращение», — разъяснил один из родителей.
Взрослые также собрали больше 400 подписей под обращением в адрес губернатора с просьбой оставить директора лицея на ее должности.
В региональном департаменте образования ситуацию предпочли пока не комментировать.
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