Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 21 мая 2024Россия

На Урале лицеисты устроили бунт из-за директора

Е1.ru: в Екатеринбурге лицеисты устроили бунт из-за увольнения директора

Кадр: e1.ru

В Екатеринбурге ученики лицея № 110 устроили бунт из-за возможного увольнения директора образовательного учреждения. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, с директором решили не продлевать контракт, который истекает в конце этого учебного года. Подобное решение вызвало недовольство среди учащихся. Дети захотели заступиться за руководителя. В поддержку директора они записали видеообращение для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Наш директор может и хочет работать дальше. Мы хотим, чтобы Ирина Юрьевна Виноградова была нашим директором и дальше, и с этой целью записываем видеообращение», — разъяснил один из родителей.

Взрослые также собрали больше 400 подписей под обращением в адрес губернатора с просьбой оставить директора лицея на ее должности.

В региональном департаменте образования ситуацию предпочли пока не комментировать.

Ранее сообщалось, что в Череповце задержали 21-летнего учителя труда, заподозренного в развращении учеников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Как отнеслись к статусу украинского главы в ООН?

      В Москве загорелся торговый центр

      Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

      Сын Байдена подал апелляции по делу о хранении оружия

      Популярная российская юмористка раскрыла изнанку работы

      В России школьник упал в обморок на выпускном и попал на видео

      Отсидевшего срок экс-начальника отдела милиции арестовали по новому делу

      На Урале лицеисты устроили бунт из-за директора

      Солдат изнасиловал туристку в Греции и подал на нее в суд

      Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше