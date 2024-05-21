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12:18, 21 мая 2024Экономика

Альфа-Инвестиции объявили о старте Pre-IPO размещения

Альфа-Инвестиции организовали Pre-IPO «Бери заряд!»

Пресс-служба Альфа-банка

Альфа-Инвестиции выступили организатором сделки pre-IPO сервиса по аренде пауэрбанков в России «Бери заряд!» на площадке Rounds. В ходе сделки компания рассчитывает привлечь около 500–700 миллионов рублей. Деньги пойдут на масштабирование и повышение маржинальности бизнеса, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений.

«Мы видим тренд, что все чаще и чаще Pre-IPO размещение рассматривается российским частным бизнесом как обязательный этап в рамках подготовки к публичному листингу. Тем не менее, таких крупных размещений, как компания "Бери заряд!", на нашем рынке не было давно. Считаем этого игрока отличным кандидатом на роль первого крупного Pre-IPO размещения за последние несколько лет: компания показала впечатляющие показатели по росту и маржинальности за последние три года, существенно укрепила свои лидерские позиции. Что самое важное, потенциал роста бизнеса не исчерпан, и оценка компании может увеличиться в разы к моменту IPO. Успешное Pre-IPO компании "Бери заряд!" может послужить хорошим примером для других компаний и задать массовый тренд на Pre-IPO размещения для российского частного бизнеса», — прокомментировал и.о. руководителя Альфа-Инвестиций Андрей Недбайло.

Основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков отметил, что у компании есть четкое понимание основных точек роста бизнеса.

«Мы сейчас занимаем 70 процентов рынка аренды пауэрбанков в России и странах СНГ и более того, мы стали лидером в самом быстрорастущем сегменте шеринг-экономики по итогам 2023 года. У нас есть четкое понимание основных точек роста бизнеса, и мы осознанно идем публичным путем. Pre-IPO сделка – большой новый этап как для нас, так и для всей шеринг-отрасли, которой прогнозируют стремительный рост в ближайшие годы», — отметил Кирилл Кулаков.

Выручка компании за прошлый год достигла положительного значения EBITDA — 250 миллионов рублей. На основании отчетности 2023 года Рейтинговое Агентство Эксперт РА присвоило «Заряду!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. В перспективе 2025-2026 годов компания планирует провести IPO.
В ходе предстоящего размещения планируется реализация акций по закрытой подписке. Инвестором можно стать с помощью мобильного приложения Альфа-Инвестиции. Минимальная сумма инвестирования — от 9000 рублей. Подать поручение на участие можно по ссылке до 26 июня.

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      Алена Шаповалова
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