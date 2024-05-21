Обвиняемого в мошенничестве на миллиарды бизнесмена попросили поместить в СИЗО

Обвиняемого в мошенничестве на 8 млрд рублей Бабояна просят поместить в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит изменить меру пресечения 46-летнему бизнесмену Роману Бабояну, обвиняемому в мошенничестве на восемь миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным источника, причиной стал поход бизнесмена в ресторан русской кухни, несмотря на наложенные судом запреты. Теперь ФСИН настаивает на помещение Бабояна в СИЗО.

По версии следствия, в 2017 году бизнесмен занял у знакомого деньги, что было зафиксировано в договоре займа. Однако он допечатал на втором листе текст о займе дополнительных 150 миллионов рублей, который предусматривал за каждый день просрочки пять процентов неустойки. С этим договором в 2019 году Бабоян пришел в полицию и написал на знакомого заявление о хищении денег, попытавшись взыскать с него неустойку в размере почти восьми миллиардов рублей.

В 2021 году иск был удовлетворен. Однако Мосгорсуд отправил документы на экспертизу, которая показала, что документы — подделка. Полиция возбудила дело. Проверяется причастность бизнесмена к еще к ряду афер.

Ранее сообщалось, что замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвинили в хищении 49 миллионов рублей.