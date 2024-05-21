Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:35, 21 мая 2024Силовые структуры

Обвиняемого в мошенничестве на миллиарды бизнесмена попросили поместить в СИЗО

Обвиняемого в мошенничестве на 8 млрд рублей Бабояна просят поместить в СИЗО

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит изменить меру пресечения 46-летнему бизнесмену Роману Бабояну, обвиняемому в мошенничестве на восемь миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным источника, причиной стал поход бизнесмена в ресторан русской кухни, несмотря на наложенные судом запреты. Теперь ФСИН настаивает на помещение Бабояна в СИЗО.

По версии следствия, в 2017 году бизнесмен занял у знакомого деньги, что было зафиксировано в договоре займа. Однако он допечатал на втором листе текст о займе дополнительных 150 миллионов рублей, который предусматривал за каждый день просрочки пять процентов неустойки. С этим договором в 2019 году Бабоян пришел в полицию и написал на знакомого заявление о хищении денег, попытавшись взыскать с него неустойку в размере почти восьми миллиардов рублей.

В 2021 году иск был удовлетворен. Однако Мосгорсуд отправил документы на экспертизу, которая показала, что документы — подделка. Полиция возбудила дело. Проверяется причастность бизнесмена к еще к ряду афер.

Ранее сообщалось, что замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвинили в хищении 49 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать арест. Они находятся в СИЗО с марта

      Российская волейболистка описала жизнь в Китае фразой «пердят и харкают»

      ВС России ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции

      Душившего экс-сожительницу российского военного осудили на полгода

      Участникам досрочного ЕГЭ разрешили пересдать один из предметов

      Обвиняемого в мошенничестве на миллиарды бизнесмена попросили поместить в СИЗО

      В России захотели узаконить использование подержанных автозапчастей

      В Великобритании подняли вопрос о ситуации в Харьковской области

      Мужчина узнал об измене жены и лишил ее секса на два года

      Иностранец побывал в Калининграде и описал его фразой «оказался в Голландии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше