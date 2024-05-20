В российском регионе замминистра обвинили в многомиллионных хищениях у сирот

Замминистра науки и просвещения КБР обвинили в хищении 49 млн рублей у сирот

Заместитель министра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей, выделенных детям-сиротам на жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру КБР.

Он обвиняется по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. По этой статье ему грозит до шести месяцев ареста. Уголовное дело передано в суд.

По информации следствия, хищение выделенных в бюджете денег на реализацию министерством 45 государственных контрактов произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения замминистра к службе. Уточняется, что контракты на поставку жилья были заключены с некой коммерческой компанией.

В отношении коммерсанта также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 июля бывшему замминистра здравоохранения Красноярского края Анне Москвиной, обвиняемой в превышении полномочий.