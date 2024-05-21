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19:23, 21 мая 2024Ценности

Редкий Lamborghini Revuelto за 140 миллионов рублей продали в России за день

Машину Lamborghini Revuelto за 140 миллионов рублей продали в России за день

Фото: Wang Xiang / XinHua / Globallookpress.com

Автомобиль Lamborghini Revuelto, который впервые привезли в Россию, продали за один день. Соответствующую информацию публикует журнал «Авто.ру».

Речь идет о супергибриде с ярко-желтым кузовом, черными колесными дисками и салоном в красно-черной гамме. Известно, что машина оснащена связкой из двигателя внутреннего сгорания и трех электромоторов мощностью 1015 лошадиных сил, которые разгоняют машину до 100 километров в час за 2,5 секунды. При этом максимальная скорость авто — 349 километров в час.

Стоимость редкой Lamborghini Revuelto составила 140 миллионов рублей — факт сделки подтвердили в компании Greats.

В апреле Тимати купил бронированный автомобиль. Рэпер приобрел машину марки Mercedes черного цвета. Согласно материалу, стоимость данного авто составляет около 60 миллионов рублей, однако может увеличиваться в зависимости от кастомизации владельцем.

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      Карина Черных
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