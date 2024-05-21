Петербуржцам запретили кататься на гидроциклах

В Петербурге запретили кататься по рекам на гидроциклах и маломерных судах

Жителям Санкт-Петербурга запретили кататься по рекам и каналам на гидроциклах и маломерных судах. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Решение принял Оперативный штаб города для усиления охраны общественного порядка. При этом передвигаться на сапбордах и байдарках по-прежнему разрешено. Запрет действует до 15 ноября на маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации. На них запрещено передвигаться по основным районам: в акватории Невы от Благовещенского до Большого Обуховского моста, на части Большой и Малой Невок, по каналам Грибоедова и Крюкова, рекам Мойке и Фонтанке.

Исключение составляют спортивные мероприятия, в которых могут участвовать маломерные суда. Также передвигаться могут суда органов власти, СМИ и работников кино.

Ранее корабли обвинили в загрязнении окружающей среды. Аналитики Европейской федерации транспорта и окружающей среды (T&E) пришли к выводу, что находящиеся в крупнейших портах Великобритании корабли загрязняют окружающую среду сильнее, чем автомобили. Самым грязным оказался воздух в Саутгемптоне, где расположен одноименный порт.