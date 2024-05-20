Корабли уличили в загрязнении природы

T&E: корабли в большинстве портов Британии загрязняют воздух сильнее автомобилей

Находящиеся в крупнейших портах Великобритании корабли загрязняют окружающую среду сильнее, чем автомобили. Об этом говорится в отчете Европейской федерации транспорта и окружающей среды (T&E).

Использование судов приводит к выбросам в атмосферу оксида серы, мелких твердых частиц (PM2,5) и оксида азота. В самых загрязненных портах страны около четырех тысяч кораблей выбрасывают в 1,75 раза больше оксида азота, чем примерно миллион автомобилей. Так, крупнейший круизный порт, расположенный в Саутгемптоне, выделяет в четыре раза больше оксида азота, чем все зарегистрированные в городе автомобили. Также высокий уровень выбросов обнаружен в Милфорд-Хейвене и Иммингеме.

T&E призвала правительство принять меры, благодаря которым порты начали бы использовать технологии с нулевым уровнем вредных выбросов. Также необходимо обеспечить заправку судов экологически чистым топливом, добавили в организации. В свою очередь, представители портов заявили, что в отчете использовалась «ошибочная методология».

Ранее в американском Институте политических исследований (IPS) пришли к выводу, что замена авиатоплива на экологически чистое не приведет к сокращению выбросов углекислого газа. Специалисты уверены, что экологическое топливо находится на стадии разработки и не успеет оказать положительное влияние на климат, снизив темпы глобального потепления.