В экологически чистом топливе для самолетов увидели угрозу планете

IPS: человечество пока не готово к использованию зеленого авиатоплива

Замена авиатоплива на экологически чистое не приведет к сокращению выбросов углекислого газа. Надежды на это являются напрасными, говорится в отчете американского Института политических исследований (IPS).

В настоящее время стандартному авиатопливу не существует подходящей альтернативы, уверены специалисты. При этом широко рекламируемое «экологически чистое авиационное топливо» находится на стадии разработки и вряд ли сможет существенно снизить темпы глобального потепления.

Более того, исследователи пришли к выводу, что зеленое авиатопливо может быть опасным для планеты. Для масштабного производства потребуется засеять множество квадратных километров земли кукурузой, необходимой для получения этанола — спирта, на основе которого создается биотопливо.

Ранее британская компания Firefly Green Fuels разработала экологичное авиатопливо из отходов жизнедеятельности человека. Там пришли к выводу, что керосин, сделанный из сточных вод, по химическому составу почти ничем не отличается от востребованного в международной авиации топлива Джет А-1.