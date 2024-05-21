«Положенец» и сотрудник российской колонии попали под следствие по делу об АУЕ

СК: начальник оперотдела ИК-8 в Астрахани помогал «положенцу»

В Астрахани задержаны криминальный авторитет и сотрудник исправительной колонии №8 (ИК-8) по уголовному делу об организации запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России

По версии следствия, неоднократно судимый 28-летний астраханец, находящийся в ИК-8, в январе 2022 года занял высшее положение в преступной иерархии: он получил криминальный статус «положенец» — представитель воров в законе, выступающий от имени преступного мира. Он на протяжении двух лет организовывал доставку незаконных предметов на территорию колонии и собирал деньги в общак.

Начальник оперативного отдела ИК-8, злоупотребляя своими полномочиями, помогал «положенцу», в частности, доставлял и позволял ему пользоваться сотовыми телефонами, а также предупреждал об обысках.

В феврале сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 27-летнего бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №16 (ИК-16) УФСИН по республике Башкортостан при проносе телефонов заключенным за деньги.