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20:09, 21 мая 2024Силовые структуры

«Положенец» и сотрудник российской колонии попали под следствие по делу об АУЕ

СК: начальник оперотдела ИК-8 в Астрахани помогал «положенцу»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Астрахани задержаны криминальный авторитет и сотрудник исправительной колонии №8 (ИК-8) по уголовному делу об организации запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России

По версии следствия, неоднократно судимый 28-летний астраханец, находящийся в ИК-8, в январе 2022 года занял высшее положение в преступной иерархии: он получил криминальный статус «положенец» — представитель воров в законе, выступающий от имени преступного мира. Он на протяжении двух лет организовывал доставку незаконных предметов на территорию колонии и собирал деньги в общак.

Начальник оперативного отдела ИК-8, злоупотребляя своими полномочиями, помогал «положенцу», в частности, доставлял и позволял ему пользоваться сотовыми телефонами, а также предупреждал об обысках.

В феврале сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 27-летнего бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №16 (ИК-16) УФСИН по республике Башкортостан при проносе телефонов заключенным за деньги.

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      Любовь Ширижик
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