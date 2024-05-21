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09:33, 21 мая 2024Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка раскрыла изнанку работы

Кадр: ТНТ Смотри еще! / YouTube

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова раскрыла изнанку работы комиком. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Света вокруг света», доступном на YouTube.

Аранова рассказала, что на сольных концертах комики выступают с проверенным материалом. «Шутки проверены миллионы раз до того, как войти в программу», — отметила комикесса.

Юмористка добавила, что для проверки шуток комики каждый день выступают на открытых микрофонах с «какими-то экспериментами». «Вне зависимости от твоего уровня в стендапе ты выходишь выступать и у тебя все равно есть какая-то внутренняя тревога за эти шутки, ты еще их ни разу не рассказывал, и какая-то часть шуток абсолютно несмешная», — объяснила она. По ее словам, опыт работы на сцене не избавляет комиков от плохих выступлений.

Ранее Аранова рассказала о неудачном выступлении в КВН. Из-за отсутствия репетиций она забыла слова во время номера, поэтому продолжительность сценки сократилась до одной минуты с запланированных шести.

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      Олег Давыдов
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