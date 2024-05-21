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16:16, 21 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта причина отсутствия жалобы на арест имущества близких Тимура Иванова

Защита не может обжаловать арест имущества близких замминистра обороны Иванова
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Адвокаты заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, не могут обжаловать решение об аресте имущества его близких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из представителей защиты чиновника.

По данным агентства, адвокаты не смогли ознакомиться с соответствующими документами, так как пока неизвестно, какой именно суд выносил соответствующие постановления.

Ранее стало известно, что суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, которые принадлежали замминистра обороны. Речь идет о немецком минивэне Mercedes-Benz V-класса, американском внедорожнике Chevrolet Suburban и мотоцикле MV Agusta, которые Иванов переоформил на супругу и своего отца в 2022 и 2023 годах.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля на рабочем месте, ему вменяется статья 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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