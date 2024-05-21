Россиянин удушил 78-летнюю жену из-за бытовой ссоры

В Подмосковье задержан мужчина за убийство 78-летнй жены

В подмосковной Кашире задержан мужчина по подозрению в расправе над 78-летней женой. Об этом «Ленте.ру» сообщи в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительным данным следствия, преступление произошло 20 мая. Тогда супруги поссорились на бытовой почве и мужчина удушил жену, а потом рассказал о произошедшем соседям и попросил их вызвать полицию. Прибывшие на место оперативники провели осмотр места, изъяли одежду, допросили подозреваемого и свидетелей. Эксперт определил, что смерть наступила от механической асфиксии при закрытии дыхательных путей руками. Назначен ряд экспертиз. Мотив преступления уточняется.

Ранее сообщалось, что суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии общего режима местную жительницу, которая удушила супруга шнурком от обуви.