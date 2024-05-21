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18:46, 21 мая 2024Россия

Россиянин завел в подъезд ЖК двухлетнюю девочку, бросил одну и попал на видео

В Уфе мужчина бросил в подъезде маленькую девочку и ушел

В Уфе местный житель бросил в подъезде жилого комплекса «Биосфера» маленькую девочку и скрылся. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Mash Batash в Telegram.

На кадрах видно, что россиянин вез девочку на детской коляске, после чего оставил одну в подъезде, уехав на лифте. В результате ребенок ходил по этажу, пока его не заметила соседка, которая и отвела малышку к консьержу.

По информации канала, девочке на вид два-три года. Жителям дома удалось дозвониться до предполагаемого отца ребенка, однако тот заявил, что у него нет дочери. После второго звонка мужчина заверил, что заберет ее, но так и не пришел.

Мать девочки, по словам соседей, уже два дня выпивает. Телефон женщины недоступен, а квартиру в «Биосфере» она сдает. Как пишет издание, три часа спустя ребенка забрали бабушка с дедушкой.

Ранее в Краснодаре 36-летняя мать бросила в магазине трехлетнюю дочь и ушла. На следующий день женщину нашли в поезде КисловодскСанкт-Петербург. Девочку поместили в медучреждение, ее жизни ничто не угрожает.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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