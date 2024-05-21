Россиянкам назвали самую модную обувь на лето 2024 года

«Вечерняя Москва»: сандалии с плетеными деталями станут самыми модными летом

Эксперт в области моды и искусства Елена Шерипова назвала россиянкам самую модную обувь на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт заявила, что популярными станут модели от нежных пастельных тонов до ярких неоновых оттенков. Так, она посоветовала присмотреться к сандалиям и босоножкам с плетеными деталями, прозрачными вставками и необычными сочетаниями материалов.

«В тренде также масса украшений — от бусин и камней до эффектных металлических элементов», — подчеркнула Шерипова.

Помимо этого, специалистка заявила, что кроссовки и кеды будут по-прежнему актуальны. Также она обратила внимание на туфли на каблуке и лодочки, летние ботильоны и гладиаторы.

Кроме того, собеседница издания добавила в список лоферы и обувь на платформе. «Выбирайте обувь, которая вдохновляет вас на новые свершения и помогает выразить вашу уникальную сущность», — заключила она.

Ранее в мае российская стилистка назвала модные цвета одежды на лето. По словам эксперта, в грядущем сезоне цветовая палитра трендовых нарядов будет насыщенной и разнообразной. Так, помимо оттенка «персиковый пушок», ставшего цветом 2024 года по версии института Pantone, актуальными оказались тона «лимонный леденец» и «мята».