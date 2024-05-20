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17:43, 20 мая 2024Ценности

Российская стилистка назвала модные цвета одежды на лето

Стилист Анастасия Хохлова назвала одежду мятного и лимонного цветов модной летом

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянам модные оттенки одежды на лето 2024 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в грядущем сезоне цветовая палитра трендовых нарядов будет насыщенной и разнообразной. Так, помимо оттенка «персиковый пушок», ставшего цветом 2024 года по версии института Pantone, актуальными оказались тона «лимонный леденец» и «мята».

Первый оттенок стилист порекомендовала вводить в гардероб постепенно — например, в виде принта, небольших аксессуаров или деталей. При этом можно приобрести босоножки, сумку или костюм второго оттенка.

В свою очередь, в список популярных вошел цвет «пудровая лаванда». «Продолжает тренд на сиренево-лавандовые оттенки в гардеробе, возникший еще пару сезонов назад. В этом году у него более насыщенный лиловый подтон, который отлично смотрится в летней обуви и аксессуарах», — отметила стилистка.

Кроме того, указанный перечень пополнили апельсиновый, розово-коралловый и приглушенно-зеленый цвета, а также несколько вариантов синего: темный и глубокий синий тон, пастельно-синий оттенок с сиреневым подтоном и яркий голубой цвет.

В то же время специалистка дала совет тем, кто желает составить летний наряд в классической цветовой гамме. «Присмотритесь к оттенкам, которые остаются в моде уже не первый сезон: белому, светло-бежевому, светло-серому и песочно-пыльному. Это беспроигрышные варианты для любых образов и стилей», — заключила Хохлова.

Ранее в мае российская стилистка Александра Калошина также назвала самые модные купальники на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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