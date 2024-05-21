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17:13, 21 мая 2024Культура

Солистка «Винтаж» вспомнила о застрявших в горле во время концерта конфетти

Певица Плетнева вспомнила, как вызвала скорую из-за попавших в горло конфетти

Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева вспомнила, как ей пришлось вызвать скорую помощь во время концерта из-за попавших в горло конфетти. Ее слова приводит «360».

По словам артистки, во время ее выступления в Москве уже на первой песне были запущены конфетти в виде крупных сердец. «И, представляете, на вдохе одно из сердец залетело мне в дыхательные пути. В этот момент я подумала: ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и моя карьера», — поделилась она.

Плетнева отметила, что ей удалось провести концерт, однако сразу после мероприятия она отправилась в больницу на карете скорой помощи. В медучреждении врачи извлекли из горла певицы конфетти.

Ранее Анна Плетнева в эфире «Нового радио» рассказала, что ее просят не исполнять популярную песню «Ева».

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      Варвара Кошечкина
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