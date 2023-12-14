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07:32, 14 декабря 2023Культура

Солистка «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»

Солистка «Винтаж» Плетнева рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»
Анна Плетнева

Анна Плетнева. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в эфире «Нового радио» рассказала, что ее просят не исполнять популярную песню «Ева».

«В последнее время иногда запрещают петь песню "Ева". Говорят, нельзя по закону», — поделилась артистска.

Плетнева связывает это с запретом «гей-пропаганды» и запретом «международного общественного движения ЛГБТ» (запрещенная в России экстремистская организация). Однако в интервью певица объяснила, что строки «Ева, я любила тебя» не несут никакого подтекса. По словам певицы, песня — дань уважения Еве Польне, солистке группы «Гости из будущего».

Артистка подчеркнула, что обязана своей карьерой Польне, и надеется, что после интервью «бред» с запретом песни прекратится.

Ранее продюсер Иван Шаповалов рассказал о судьбе группы «Тату» после запрета движения ЛГБТ. Медиаменеджер усомнился в том, что песни и клипы коллектива будут заблокированы, а также отметил, что ЛГБТ и «Тату» — это не одно и то же.

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      Юлия Мискевич
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