В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

На Украине, в городе Днепропетровске (украинское название — Днепр), произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Каких-либо подробностей не приводится.

Спустя девять минут появилась информация о повторных взрывах.

Ранее взрывы прозвучали в Харькове. Отмечалось, что они, вероятно, произошли за пределами города.

Кроме того, вечером 4 мая взрывы были слышны в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне.