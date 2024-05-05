В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
На Украине, в городе Днепропетровске (украинское название — Днепр), произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Каких-либо подробностей не приводится.
Спустя девять минут появилась информация о повторных взрывах.
Ранее взрывы прозвучали в Харькове. Отмечалось, что они, вероятно, произошли за пределами города.
Кроме того, вечером 4 мая взрывы были слышны в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне.