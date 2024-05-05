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01:37, 5 мая 2024Бывший СССР

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Leah Millis / Reuters

На Украине, в городе Днепропетровске (украинское название — Днепр), произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Каких-либо подробностей не приводится.

Спустя девять минут появилась информация о повторных взрывах.

Ранее взрывы прозвучали в Харькове. Отмечалось, что они, вероятно, произошли за пределами города.

Кроме того, вечером 4 мая взрывы были слышны в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне.

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      Марина Совина
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