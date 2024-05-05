В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент

Шольц: нападение на кандидата в Европарламент Экке является угрозой демократии

Нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке «угрожает демократии». Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

«Мы должны вместе противостоять этому», — подчеркнул он. Шольц также пожелал Экке скорейшего выздоровления.

Четверо неизвестных напали и тяжело ранили Маттиаса Экке. Как сообщил телеканал ZDF, на политика напали в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Кандидата от СДПГ госпитализировали, ему необходима операция.

Ранее президент США Джо Байден назвал своего предшественника на должности и кандидата в борьбе за президентское кресло в 2024 году Дональда Трампа главной угрозой американской свободе и демократии.

