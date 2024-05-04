Меликов: погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России

Погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) старшего лейтенанта Михаила Васильева представили к званию Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, Васильев в день своей гибели спас 13 сослуживцев.

«И хотя он родом из Ставропольского края, но наша республика стала для него вторым домом», — поведал Меликов. Известно, что Васильев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Проходил службу в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты.

За за время военной службы и участия в СВО Васильев был удостоен трех орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За отвагу».