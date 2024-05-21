Советники Трампа обсудили с Нетаньяху ордер МУС

NBC: бывшие чиновники Трампа обсудили с Нетаньяху ордер МУС

Бывшие чиновники экс-президента США Дональда Трампа встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудили ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест политика и ряда других членов израильского правительства. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Я считаю решение МУС запросить выдать ордер на арест позором (...) Моей целью в этой поездке было действительно показать поддержку Израилю», — рассказал бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который присутствовал на встрече.

О'Брайен также сообщил, что его сопровождали Джон Раколта, который был послом США в Объединенных Арабских Эмиратах, и Эд Макмаллен, экс-посол США в Швейцарии.

Авторы материала отмечают, что «эти трое чиновников остаются близкими к Трампу». Телеканал предположил, что они проинформируют экс-президента об их визите. О'Брайен отказался сообщить, обсуждал ли он поездку с Трампом заранее, но отметил, что «регулярно общается с ним».

Ранее МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. По данным МУС, они могут быть ответственны за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа, а также за преступления против человечности.