Украинская телеведущая намекнула на необходимость расстреливать «паникеров»

Ведущая Мосейчук намекнула на необходимость расстреливать критиков мобилизации

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук, сравнила людей, которые выкладывают в сеть видео с принудительной мобилизацией граждан на улицах, с «паникерами» времен Второй мировой войны, которых тогда, по ее словам, расстреливали. Об этом пишет «Страна.ua».

По ее словам, она наткнулась в социальных сетях на аккаунт, в котором собираются видео задержаний граждан сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Ролики сопровождались подписями «Что это такое?», «Они хотят воевать до последнего украинца» и прочими «нарративными» фразами.

Телеведущая заявила, что раньше с такими людьми связывались спецслужбы, а после этого их расстреливали, чтобы они не были «кандалами на ногах».

Ранее стало известно, что на Украине граждане массово уклоняются от мобилизации. Некоторые из них сообщили, что чувствуют себя рабами в своей стране и не хотят идти на фронт.