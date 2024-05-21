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16:02, 21 мая 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на объект связи в Белгородской области
СюжетМинобороны:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — сказал он.

Объект связи получил повреждения. По словам главы области, аварийные бригады начнут его восстанавливать после согласования с Минобороны России. Других подробностей Гладков не сообщил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит обстрелы спальных районов в приграничье со стороны Украины и принимает меры. «Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры», — пояснил он.

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      Никита Абрамов
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