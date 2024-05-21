Украинский сайт запустил раздел вакансий с бронью от мобилизации

Liga.net: ресурс Work.ua запустил раздел вакансий с бронью от мобилизации

Украинский ресурс по поиску работы Work.ua запустил раздел вакансий с бронью от мобилизации. Об этом сообщает Liga.net в своем Telegram-канале.

Как отмечается, целью такого раздела является упрощение поиска рабочих для критически важных для украинской экономики компаний. В списке работодателей оказалась кондитерская компания Roshen предпринимателя и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Бронируются такие рядовые вакансии, как продавец в отдел "Выпечки", оператор АЗК (автозаправочных комплексов — прим. «Ленты.ру») и кладовщик», — подчеркнули журналисты.

Ранее Кабинет министров Украины обязал предпринимателей доставлять своих работников в ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»). Делать это бизнесу придется после получения распоряжения от местной администрации или военкомата.