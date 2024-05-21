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10:04, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине бизнес обяжут доставлять работников в военкомат

«Страна.ua»: на Украине бизнес обяжут доставлять работников в военкомат

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине бизнес должен будет доставлять своих работников в ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»). Предпринимателей обяжут это делать в соответствии с постановлением кабмина, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, делать это бизнесу придется после получения распоряжения от местной администрации или военкомата. Так, в документе говорится, что руководители предприятий должны будут обеспечивать «прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) территориальных центров комплектования».

Кроме того, представителей организаций обяжут отчитываться перед военкоматом о том, кто из работников не стал брать повестку или уволился. В противном случае, отмечают журналисты, сотрудники ТЦК придут на предприятие.

15 мая стало известно, что на Украине могут заставить бизнес раздавать повестки в военкомат своим работникам в соответствии с законом о мобилизации. Об этом сообщала «Судебно-юридическая газета».

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      Екатерина Грищенко
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