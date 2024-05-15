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11:56, 15 мая 2024Бывший СССР

На Украине заставят бизнес вручать повестки по мобилизации

«Судебно-юридическая газета»: украинский бизнес могут обязать выдавать повестки

Фото: Thomas Peter / Reuters

Закон о мобилизации может заставить украинский бизнес выдавать повестки своим работникам. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

Как сообщается, согласно новому закону о мобилизации предприятия обязаны обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников на сборные пункты. Также бизнес по-прежнему должен вести воинский учет работников и отчитываться перед военкоматами.

«Предприятия должны обеспечивать "оповещение", а это понятие включает в себя вручение повесток», — отмечают журналисты. При этом подчеркивается, что в текущей версии закона форматы оповещения для предприятий не прописаны, а Кабинет министров Украины должен дополнительно указать обязанности бизнеса. Также на руководителей предприятий и учреждений смогут накладывать штрафы за нарушение правил учета.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал об изъятии автомобилей у населения по новому закону о мобилизации. Он подчеркнул, что военные смогут забирать грузовики, внедорожники, водный транспорт и спецтехнику.

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      Юрий Леонов
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