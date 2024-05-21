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17:17, 21 мая 2024Силовые структуры

В ДНР осудят военного ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

В ДНР будут судить военного ВСУ, расстрелявшего мирных жителей из автомата

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело в отношении 40-летнего командира отделения гранатометного взвода 36-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Полуляхова, расстрелявшего мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным ведомства, с марта по апрель 2022 года Полуляхов на боевой позиции в училище Мариуполя получил приказ убить граждан, которые проходили мимо. Он выстрелил в двух мужчин и женщину из автомата. Одному из них удалось спастись. Кроме того, в один из дней обвиняемый зашел в подъезд дома на улице Ермака, заметил там мужчину и выстрелил ему в голову.

Против Полуляхова возбуждено дело по пунктам «а, ж, л», части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3 статьи 30, пунктов «а, ж, л», части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Уголовное дело уже направлено в Верховный суд ДНР.

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      Екатерина Кашурникова
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