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20:17, 21 мая 2024Мир

В Конгрессе США назвали Зеленского диктатором из-за отмены выборов

Конгрессвумен США Грин назвала Зеленского диктатором из-за отмены выборов

Фото: SOPA Images / Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский — диктатор, поскольку он отменил выборы после истечения срока его полномочий. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X.

«Зеленский теперь является диктатором на Украине, поскольку его срок официально истек вчера и он отменил выборы», — отметила конгрессвумен.

По ее словам, не следует принуждать американских налогоплательщиков финансировать правительство Украины по 1 миллиарду долларов в месяц на конфликт, в котором они не смогут одержать победу.

Ранее Зеленский заявил о продолжении своего срока на посту, добавив, что его пять лет еще не закончились. Он добавил, что не смог бы оценить качество своей деятельности из-за вопросов этики.

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      Семен Александров
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