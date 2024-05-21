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18:27, 22 мая 2024Путешествия

В Крыму занялись возрождением традиций локаворской кухни

Фото: Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Шеф-повар курорта Mriya Resort & SPA в Крыму Евгений Козырев и шеф-повар ресторана La Fabbrica в Ростове-на-Дону Олег Колисниченко представили гастроужин в традициях локаворской (то есть местной) кухни в рамках проекта «Два шефа — одна кухня». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе курорта.

Во время ужина, который прошел в ресторане Salt & Pepper 17 мая, они представили блюда, при приготовлении которых использовались локальные продукты: ягненок из крымского Джанкоя, черноморский горбыль, раки из реки Маныч в Ростовской области. Ужин сопровождался местным алкоголем: крымскими винами и коньяком.

Кроме того, в меню была тарталетка с кониной приготовленной особым способом — провесом в камере созревания при определенной температуре и влажности, а также тартаром с молоком кобылицы и икрой кефали. Автор блюда, шеф-повар Олег Колисниченко, отметил, что при создании черпал вдохновение в историях о временах Монгольской империи, когда Донской край был связан с Шелковым путем, а местные жители употребляли в пищу конину.

Фото: Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Локаворская кухня — кухня, в которой используются только локальные продукты. Ее принципы заключаются в том, что продукты должны быть сезонными и экологичными. Кроме того, шеф-повара локаворской кухни уделяют особое внимание поддержке местных производителей. Считается, что похожий подход к питанию еще в XIX веке назад продвигал агроном Андрей Болотов.

«Два шефа — одна кухня» — гастрономический проект Mriya Resort & SPA. На каждом ужине проекта шеф-повара создают блюда, используя местные продукты Крыма и других регионов. Мероприятия уже прошли в Крыму, на Алтае, в Сочи, Москве и Нижнем Новгороде. Финал проекта будет приурочен к празднованию десятилетия курорта Mriya Resort & SPA, которое пройдет 14 августа.

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      Ксения Кривотулова
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