Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:20, 21 мая 2024Ценности

Внешность 43-летней Кристины Агилеры после похудения испугала фанатов

Фото: Aurea Del Rosario / AP Photo

Американская исполнительница Кристина Агилера выступила на концерте в Мексике и напугала фанатов своим внешним видом после похудения. Соответствующее видео и комментарии появились в TikTok поклонницы.

На размещенных кадрах 43-летняя певица вышла на публику в прозрачном боди с рисунком и длинных кожаных перчатках красного цвета. Помимо этого, она надела черные ботфорты на каблуках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Пользователи сети оценили внешность Агилеры в комментариях под постом. «Я ее не узнал, и это за гранью оземпичности, это еще и постоянные пластические операции», «Оземпия или расстройство пищевого поведения — в любом случае ничего хорошего», «Если она продолжит, она будет выглядеть так же плохо, как Мадонна», — обеспокоились они.

В феврале Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения. Певица предстала перед публикой в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета. Упомянутый наряд обтягивал фигуру звезды, подчеркивая ее формы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

      Иностранный футболист «Динамо» назвал недостающие вещи с родины

      Россиянин завел в подъезд ЖК двухлетнюю девочку, бросил одну и попал на видео

      В Москве на видео сняли гейзер высотой в семь этажей

      Новые Volga оказались перелицованными китайскими автомобилями

      Сослуживцы рассказали о настроении экс-командующего 58-й армией до задержания

      Россиянам назвали новую причину подорожания китайских автомобилей

      Зеленский вновь призвал США и ЕС разрешить бить западным оружием по России

      Российский завод построит 199 катеров для МЧС

      Зеленский рассказал о стремлении Запада сохранить связи с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше