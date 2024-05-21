Внешность 43-летней Кристины Агилеры после похудения испугала фанатов

Американская исполнительница Кристина Агилера выступила на концерте в Мексике и напугала фанатов своим внешним видом после похудения. Соответствующее видео и комментарии появились в TikTok поклонницы.

На размещенных кадрах 43-летняя певица вышла на публику в прозрачном боди с рисунком и длинных кожаных перчатках красного цвета. Помимо этого, она надела черные ботфорты на каблуках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Пользователи сети оценили внешность Агилеры в комментариях под постом. «Я ее не узнал, и это за гранью оземпичности, это еще и постоянные пластические операции», «Оземпия или расстройство пищевого поведения — в любом случае ничего хорошего», «Если она продолжит, она будет выглядеть так же плохо, как Мадонна», — обеспокоились они.

В феврале Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения. Певица предстала перед публикой в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета. Упомянутый наряд обтягивал фигуру звезды, подчеркивая ее формы.