Врач оценила пользу езды на велосипеде

Врач Демьяновская: езда на велосипеде продлевает молодость

Езда на велосипеде укрепляет организм и даже может продлить молодость. Пользу от передвижения на этом транспорте оценила эксперт лаборатории «Гемотест», невролог, врач Екатерина Демьяновская, передают «Известия».

По словам Демьяновской, во время поездки на велосипеде человек чаще и глубже дышит, благодаря чему организм получает больше кислорода. Это укрепляет иммунитет, снижает риск инфекции и способствует выработке коллагена, который замедляет процесс появление морщин. Также дополнительный кислород хорошо влияет на память и мыслительные способности.

Кроме того, катание на велосипеде является хорошей кардиотренировкой. Благодаря таким упражнениям улучшается сердечно-сосудистая система и снижается риск артериальной гипертонии, атеросклероза, инфаркта и инсульта. Велосипед помогает повысить выносливость, сжечь жир и нарастить мышцы. Также велопрогулки положительно влияют на нервную систему и могут поднимать настроение.

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