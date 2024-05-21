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16:27, 21 мая 2024Экономика

Россиянам раскрыли лайфхаки для борьбы с жарой

«ВсеИнструменты.ру»: влажная ткань на окнах спасет от жары

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Влажная ткань, развешанная на окнах, спасет от жары. Как бороться с летним зноем в доме, «Известиям» рассказали в онлайн-гипермаркете товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Прежде всего в квартире стоит обновить утеплитель — он не только удерживает тепло в доме, но и защищает от жары. Также к лету в квартире следует установить вентиляцию с приточно-вытяжной установкой — благодаря ей воздух будет распределяться по всем комнатам. Кроме того, эксперты советуют выбирать окна с низкоэмиссионным стеклопакетом для того, чтобы отражать солнечные лучи. Увлажнитель воздуха поможет скорректировать температуру в помещении и легче перенести жару.

Если квартира не оборудована кондиционером, можно воспользоваться лайфхаками. Специалисты рекомендуют повесить мокрую тряпку на вентилятор или поставить перед ним чашу со льдом. Окна можно закрыть плотными шторами, а по комнатам расставить бутылки с замороженной водой. Помимо этого, справиться с жарой поможет пульверизатор.

Ранее россиянам посоветовали в жаркую погоду чаще проводить влажную уборку в квартире и принимать прохладный душ.

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      Виктория Клабукова
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