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17:30, 22 мая 2024Бывший СССР

Белоруссия заявила о надежде на возвращение ЕС к диалогу с Минском

МИД Белоруссии рассчитывает на возвращение ЕС к диалогу с Минском

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Белоруссия рассчитывает на возвращение Европейского союза (ЕС) к диалогу с Минском и подчеркивает бесперспективность санкций. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что страны ЕС впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию своих партнеров о якобы исходящих от Беларуси угрозах и придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности и безопасности всего региона», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Ранее белорусский МИД заявил, что Евросоюз введением санкций и заявлениями о выборах в стране безуспешно пытается вмешаться во внутренние дела государства. Как отмечалось, Белоруссия приняла во внимание заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных ограничений.

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      Кристина Есикова
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