Белоруссия заявила о надежде на возвращение ЕС к диалогу с Минском

МИД Белоруссии рассчитывает на возвращение ЕС к диалогу с Минском

Белоруссия рассчитывает на возвращение Европейского союза (ЕС) к диалогу с Минском и подчеркивает бесперспективность санкций. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что страны ЕС впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию своих партнеров о якобы исходящих от Беларуси угрозах и придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности и безопасности всего региона», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Ранее белорусский МИД заявил, что Евросоюз введением санкций и заявлениями о выборах в стране безуспешно пытается вмешаться во внутренние дела государства. Как отмечалось, Белоруссия приняла во внимание заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных ограничений.