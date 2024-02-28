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10:49, 28 февраля 2024Бывший СССР

Белоруссия обвинила Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела

МИД Белоруссии: ЕС безуспешно пытается вмешаться во внутренние дела республики

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) введением санкций и заявлениями о выборах в Белоруссии безуспешно пытается вмешаться во внутренние дела республики. В этом ЕС обвинило белорусское Министерство иностранных дел (МИД), передает ТАСС.

«МИД Беларуси изучены однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран-членов в связи с состоявшимися в нашей стране выборами. Приняты во внимание очередные заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных санкций», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что все «указанные тексты с заранее заготовленными выводами» не содержат ничего нового и рассматриваются как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился неожиданно высокой явке на выборах в парламент республики. Он назвал одной из причин такого результата «неуклюжие телодвижения беглых оппозиционеров».

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